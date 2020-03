Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les mesures de confinement mises en œuvre par Londres et Madrid ont entraîné un recul majeur de l’activité de la foncière Intu Properties. «Tous nos centres commerciaux au Royaume-Uni et en Espagne fonctionnent sur un mode de fermeture partielle», les supermarchés, les pharmacies et les banques...