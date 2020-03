Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le marché primaire corporate en euros offre quelques fenêtres d’émissions. Après Unilever et Engie vendredi dernier, ce matin c’est au tour de Sanofi et de Nestlé de tester ce marché. Ils sont accompagnés par le britannique Diageo et l’américain Coca-Cola....