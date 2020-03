Engie a payé une prime comprise entre 40 et 45 points de base pour son émission de vendredi dernier.

Il y a encore de la vie sur le marché obligataire corporate en euros. Après Danone dix jours plus tôt, c’était au tour d’Unilever et d’Engie vendredi dernier. Le marché peut rester ouvert pour les émetteurs de très bonne qualité et qui sont éligibles au QE de la BCE, constate Matthieu Bailly,...