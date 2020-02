TechCapMarkets veut faciliter le financement en Bourse des PME innovantes

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La fragmentation et la liquidité insuffisante des marchés boursiers européens constituent des handicaps de longue date pour la cotation des PME et des ETI technologiques en forte croissance. A cela s’ajoutent une frilosité des particuliers bien plus marquée qu’aux Etats-Unis, un système...