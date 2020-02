Les actions se reprennent dans le sillage des marchés asiatiques

La chute des marchés actions chinois, hier, n’était qu’une remise des pendules à l’heure après dix jours sans cotation pour les congés du Nouvel an lunaire. Ce matin, les places boursières asiatiques, après un début de séance dans le rouge, ont terminé en hausse. L’indice CSI 300 (Bourses de Shanghai et Shenzhen) a repris 2,6%, l’indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a regagné 1,2% et l’indice Nikkei 0,5%.

Le retour au calme des places financières asiatiques permet aux marchés européens d’évoluer nettement dans le vert ce matin : l’indice Euro Stoxx 50 progresse 1,2%, l’indice CAC 40 avance de 1,2% également et l’indice Dax de 1,1%.

Alors que le bilan humain du coronavirus continue de s’aggraver, la banque centrale chinoise (PBoC) a de nouveau injecté des liquidités pour éviter la panique. Après 1.200 milliards de yuans hier via les opérations de reverse repo, la PBoC a injecté 400 milliards de yuans (52 milliards d’euros) dans le système bancaire, le plus important montant en une seule journée depuis janvier 2019, indiquent les stratégistes de Deutsche Bank.

Selon de nombreux observateurs, les autorités chinoises vont devoir poursuivre leurs interventions (monétaires et budgétaires) pour éviter un effondrement de la croissance. De nombreux secteurs ont annoncé une baisse d’activité ou des fermetures pour les prochaines semaines. La Chine est de plus en plus coupée du monde. Les économistes estiment que l’impact sur la croissance chinoise pourrait être de plusieurs points de PIB au premier trimestre.