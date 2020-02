Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Wall Street a terminé en forte baisse vendredi à l'issue de la dernière séance de janvier. Le Dow Jones a perdu 2,09%. Le Nasdaq a cédé 1,59%, et le S&P 500 1,77%. Sur l'ensemble du mois de janvier, le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement perdu 0,99% et 0,19%. Le Nasdaq a progressé...