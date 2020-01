Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après une croissance de 6,6% en 2019, les dividendes du CAC 40 devraient augmenter de 7,5% en 2020 et atteindre 56 milliards d’euros, prédit IHS Markit. «La progression de 7,5% attendue pour 2020 s’explique principalement par l’augmentation des dividendes des principaux payeurs, et plus...