Un consortium d'investisseurs dirigé par Stone Point Capital et Further Global a annoncé l'acquisition de Duff & Phelps auprès de Permira. Le montant de la transaction s'élève à 4,2 milliards de dollars. Permira restera engagé au capital de la société de conseil en valorisation et corporate...