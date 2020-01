Ardian signe le premier gros LBO de l’année

Ardian a annoncé ce matin le rachat de Santé Cie, un spécialiste de l'hospitalisation à domicile connu sous les marques Elivie (ex-IP Santé et AMS) et Asdia. Les actionnaires sortants HLD et UI Gestion réinvestiront en minoritaire au côté du fonds Ardian, de même que l'équipe de management.

Ce LBO tertiaire valoriserait la société environ un milliard d'euros. Ce qui en fait la plus grosse opération de capital-investissement annoncée en France depuis le début de l'année.

Les réseaux Elivie et Asdia commercialisent des solutions d'assistance respiratoire, de perfusion ou encore de prise en charge post-opératoire pour 150.000 patients en soins à domicile. Leur chiffre d'affaires 2019 a atteint 240 millions d'euros.