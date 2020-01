Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Jeito Capital, nouvelle société de gestion lancée par Rafaèle Tordjman et dédiée aux biotechs et aux biopharmaceutiques, vient de lever 200 millions d’euros pour son premier fonds, Jeito I. Ont notamment participé des investisseurs institutionnels et des family offices. Ces fonds seront investis...