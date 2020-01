Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a fini en hausse de 0,29% lundi, portée par la bonne tenue d'Apple et des autres valeurs du secteur des nouvelles technologies et par l'optimisme généralisé concernant la signature d'un accord commercial préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis. L'indice Dow Jones a...