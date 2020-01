Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Reden Solar (ex-Fonroche Solaire) a réalisé son premier Euro PP, dit green, en format prêt d’un montant de 45 millions d’euros. « Ce placement privé d’une maturité de 7 ans émis en deux tranches, une tranche in fine et une tranche amortissable, est assorti d’un coupon fixe et a été placé auprès d...