Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Morgan Stanley Investment Management a levé 755,3 millions de dollars (675 millions d'euros) pour un nouveau fonds de dette privée, indique un avis de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce fonds investira via des prêts à terme (premier et second liens) et de la dette unitranche dans des...