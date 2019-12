Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Engie et ses partenaires de consortium Crédit Agricole Assurances et Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, ont annoncé jeudi avoir remporté un appel d'offres d'Energias de Portugal (EDP) en vue de l'acquisition du deuxième plus grand portefeuille hydroélectrique du Portugal, pour une...