Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a poursuivi son repli mardi, les investisseurs sanctionnant l'absence de progrès dans les négociations commerciales avec la Chine, et le possible report de plusieurs mois de l'accord préliminaire annoncé comme imminent ces dernières semaines. L'indice Dow Jones (DJIA) a...