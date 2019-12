Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Silver Lake a annoncé la nomination avec effet immédiat de deux co-directeurs généraux : Egon Durban et Greg Mondre. Ce duo remplace Ken Hao qui devient président. Mike Bingle occupera le siège de ​vice-président et de managing partner émérite. Greg Mondre et Egon Durban travaillent chez Silver...