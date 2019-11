Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’éditeur de logiciels bancaires Avaloq travaille avec la firme de private equity Warbug Pincus, ainsi que les banques Goldman Sachs et Barclays, en vue de sa possible vente ou introduction en Bourse courant 2020, selon Reuters et Bloomberg, qui citent des sources proches. Warbug Pincus, qui...