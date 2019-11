Le marché anticipe une bataille entre SIX et Euronext pour la Bourse de Madrid

Les investisseurs croient à une surenchère d'Euronext pour la Bourse de Madrid. Alors que SIX Group a dévoilé ce matin un projet d'offre publique d'achat amical sur Bolsas y Mercados Españoles (BME) au prix de 34 euros par action, dividende attaché, le cours de l'action BME cotait 34,74 euros en milieu de journée. Devancé par SIX, Euronext avait annoncé ce matin discuter d'une possible acquisition avec le conseil d'administration de l'opérateur de la Bourse de Madrid. Depuis, le groupe européen n'a pas fait d'autre déclaration.

La proposition de SIX, qui vise 100% des actions BME, valorise l'opérateur de la Bourse de Madrid à hauteur d'environ 2,84 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Ce prix représente une prime de 47,6% par rapport au cours de Bourse moyen de BME au cours des six derniers mois, pondéré par les volumes. L'offre de SIX est conditionnée à l'acquisition d'au moins 50% des titres BME en circulation, plus un.

Dans un communiqué de presse, BME a indiqué considérer « amicale » l'offre de rachat formulée par SIX. Cette offre fait suite à des discussions entre des représentants de SIX et de BME et à une présentation par l'opérateur boursier suisse de son projet industriel pour l'éventuel futur ensemble, a ajouté la Bourse de Madrid.

L'offre suisse, si elle se concrétise, donnerait naissance à la troisième infrastructure européenne dans le domaine des marchés financiers derrière les géants européens, le London Stock Exchange et la Deutsche Börse. D'après des analystes de Citi, acheter la Bourse de Madrid permettrait à la Bourse suisse de proposer des opérations de compensation (clearing) et de règlement dans l'Union européenne en utilisant les infrastructures de BME.

SIX a clairement un coup d'avance sur Euronext. Le conseil d'administration de BME s'est engagé à dédommager SIX à hauteur de 0,5% du montant de son offre, soit environ 14 millions d'euros, si cette dernière échoue en raison de l'approbation d'une offre concurrente.

A Paris, a la mi-séance, le cours de l'action Euronext progressait de 1,39% à 72,85 euros.