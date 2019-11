Casino augmente la taille de ses financements

Casino a augmenté de 250 millions d'euros le montant total des deux nouveaux financements en train d'être placés auprès des investisseurs, pour le porter à 1,75 milliard d'euros. La taille du prêt à terme (term loan B) a été portée à 950 millions d'euros, 200 millions de plus qu'initialement prévu. L'émission obligataire s'élève à 800 millions d'euros, contre 750 millions d'euros au départ. Le closing de ces deux opérations est attendu dans la journée.

Selon les indications de Bloomberg, les obligations pourraient être fixées à un taux de 6,25%, légèrement supérieur aux 6% proposés initialement. Le term loan paierait une marge de 550 points de base au-dessus de l'euribor.

Les 1,75 milliard d'euros serviront à racheter 700 millions d'euros d'obligations en circulation, de maturité inférieure à 2022, ainsi que de la dette court terme apportée par les banques pour financer le besoin en fonds de roulement de Casino.

La mise en place de ces deux financements permettra à Casino de lever une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023. Le groupe dit avoir reçu à ce stade des engagements de 21 banques françaises et internationales pour un montant de 2 milliards d'euros. « Dans ce contexte, les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021 et 2022, d’un montant actuel de 2,25 milliards, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée », explique Casino. Le montant résiduel sera de 300 millions et les conditions de ces lignes seront inchangées.

Les banques de la nouvelle ligne syndiquée bénéficieront de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine.