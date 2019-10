Kepler Cheuvreux et Macquarie s’allient face à la crise du courtage actions

Ce partenariat doit permettre à Macquarie de continuer à servir ses clients en Europe et aux Etats-Unis, avec un dispositif allégé.

Les alliances défensives se poursuivent dans le courtage sur actions. Le courtier français Kepler Cheuvreux et la banque australienne Macquarie ont annoncé hier «un accord de coopération dans le but de créer une plate-forme de global program trading (programmes informatiques d'achat et vente...