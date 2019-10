Kepler Cheuvreux et Macquarie s’allient dans la recherche et la vente actions

Le courtier français Kepler Cheuvreux et la banque australienne Macquarie ont annoncé ce mardi « un accord de coopération dans le but de créer une plate-forme de global program trading et de distribuer leur recherche actions dans leurs marchés respectifs en Europe et en Asie-Pacifique (APAC) ». Ce partenariat remplace celui noué en 2015 entre Kepler Cheuvreux et la banque CIMB pour la zone APAC auquel les deux parties « ont mutuellement mis fin », précise un porte-parole du courtier à L’Agefi. Du côté de Macquarie, l’annonce intervient simultanément à celle du recentrage de la banque, qui va entraîner « une présence réduite dans le cash actions domestique en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique, ndlr) et en Amériques », précise un communiqué distinct. Le groupe australien va supprimer une centaine de postes en recherche et en vente actions à Londres et à New York, selon Bloomberg et Reuters. En conséquence, Macquarie « recherche un partenaire stratégique en Amériques ».

Pour l’Europe, l'accord croisé avec Kepler Cheuvreux devrait prendre effet début 2020. « L'offre combinée permettra à plus de 2.000 clients institutionnels d’avoir accès à 2.000 actions couvertes ». Courtier paneuropéen, Kepler Cheuvreux revendique plus de 1.200 clients institutionnels et 130 analystes couvrant plus de 1.000 actions. Macquarie, compte plus de 1.000 grands institutionnels en Asie-Pacifique servis par plus de 100 analystes recherche couvrant près de 1.200 valeurs.