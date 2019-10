Softbank prêt à prendre le contrôle de WeWork

Opération de la dernière chance pour WeWork, en difficulté depuis qu’elle a dû renoncer précipitamment à son introduction en Bourse (IPO) le mois dernier. Le conglomérat japonais Softbank, un de ses investisseurs de longue date, est «en discussions très avancées» avec le spécialiste américain des espaces de bureaux partagés pour en prendre le contrôle, indiquait lundi CNBC, citant des sources proches. Le conseil d’administration de WeWork doit examiner différentes options de financement ce mardi. Softbank a proposé de prêter 5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) via notamment des lettres de crédit et des obligations, pour financer la dette, et d’injecter immédiatement 1,5 milliard de fonds propres prévus pour 2020, par un achat de titres sous la forme de «warrants». Softbank offre aussi de racheter entre 1 et 3 milliards de dollars d’actions auprès de salariés et d’investisseurs actuels, dont Adam Neumann, fondateur et ex-PDG de WeWork.

Si Softbank en prend directement le contrôle, et non via son fonds Vision Fund, il détiendrait au moins 70% des parts de WeWork, poursuit CNBC. Jusqu’à présent, le groupe japonais y avait investi en tout 10,65 milliards de dollars, contrôlant ainsi environ un tiers du capital de WeWork. Marcelo Claure, un de ses dirigeants, prendra la direction de WeWork, écartant un peu plus son ancien PDG Adam Neumann – qui pourrait démissionner, ou rester simple consultant, selon Reuters.

Cette prise de contrôle clôturerait une année dramatique pour WeWork, dont l’IPO était censée être l’une des plus importantes de l’année à Wall Street. Mais son prospectus d’introduction avait révélé en août un déficit vertigineux, de 900 millions de dollars pour le premier semestre 2019, inquiétant les investisseurs. Avec l’offre de Softbank, WeWork serait valorisé entre 7,5 milliards et 8 milliards de dollars sur le papier – une paille par rapport aux 47 milliards de dollars retenus lors du tour de table réalisé en janvier. Mais cette offre sauverait la start-up d’une crise de liquidités imminente aux yeux de certains analystes. Avec l’abandon de son IPO, WeWork, qui consomme environ 2,8 milliards de dollars par an, «sera à court de liquidités au deuxième trimestre 2020 s’il continue à croître au rythme actuel», estimaient récemment les analystes de Sandford Bernstein. La firme est susceptible de licencier au moins 2.000 personnes, soit 13% de ses salariés.

Depuis le départ d’Adam Neumann le mois dernier, WeWork cherchait à lever de nouveaux capitaux. De son côté, la banque d’affaires américaine JPMorgan Chase préparait une offre de prêt dans le cadre d’un consortium avec d’autres investisseurs.