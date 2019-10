Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Idinvest Partners, la filiale de capital-risque et de dette privée d'Eurazeo, a annoncé ce jeudi avoir levé 350 millions d'euros pour son fonds Idinvest Digital Fund III. Ce nouveau véhicule dédié aux start-up de logiciels, aux fintech et assurtech, à la deeptech et aux innovations dans la santé...