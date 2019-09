Interactive Brokers bouscule le courtage américain avec une offre gratuite

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Chez Interactive Brokers, le low-cost se mue en no cost. Le courtier en ligne américain a annoncé en fin de semaine qu’il proposera en octobre une offre sans frais et sans commissions. Baptisée IBKR Lite, elle permettra aux particuliers de passer gratuitement des ordres sur les actions et fonds...