Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans le cadre de son Global Economics Outlooks, Fitch Ratings a revu à la baisse de 0,2 point ses prévisions de croissance mondiale pour cette année et pour 2020, à respectivement 2,6% et 2,5%. Ce dernier chiffre marquerait «le rythme d'expansion le plus lent depuis 2012», note l’institut. Fitch...