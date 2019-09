L’épargne retraite est attendue en soutien des petites capitalisations

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Gestionnaires d’actifs et assureurs se préparent. Le 1er octobre, les nouveaux plans d’épargne retraite (PER), individuels et collectifs, vont voir le jour, même si peu d’offres seront réellement opérantes avant plusieurs mois. Les facilités offertes en termes de transfert ou de sortie par...