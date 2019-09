Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Rothschild & Co a annoncé mardi la nomination d’Eric Lalo comme managing director et responsable du conseil souverain. Eric Lalo co-dirigeait depuis dix ans l’équipe de conseil aux Etats de la banque Lazard, qu’il a quittée au printemps dernier. Il a plus de trente années d’expérience dans la...