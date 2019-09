Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Rothschild & Co a annoncé ce mardi la nomination d’Eric Lalo comme managing director et responsable du conseil souverain. Eric Lalo était l'un des piliers de l’équipe de conseil aux Etats de la banque et associé-gérant de Lazard, qu’il a quittée au printemps dernier. Il a plus de 30 ans d...