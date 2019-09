Le LSE exclut l'offre de la Bourse de Hong Kong

Le conseil d'administration de London Stock Exchange (LSE) a rejeté à l'unanimité l'offre de rachat de 31,6 milliards de livres (35,4 milliards d'euros) proposée par l'opérateur de la Bourse de Hong Kong et préfère s'en tenir à son propre projet d'acquisition de Refinitiv, fournisseur de données et d'analyses financières. L'opérateur de la Bourse de Londres exprime ses doutes fondamentaux sur certains aspects de la proposition de Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Il motive aussi son refus par la situation politique actuelle à Hong Kong, où l'exécutif, proche du pouvoir chinois, est contesté dans la rue par des manifestants réclamant le respect des principes démocratiques.