Jean-Bernard Lafonta recrute le patron d’Advent en France

Gros transfert dans l'univers du capital investissement à Paris. Cédric Château, le patron d'Advent en France, s'apprête à rejoindre HLD, la holding d'investissement co-fondée par Jean-Bernard Lafonta, ont indiqué à L'Agefi plusieurs sources financières. Les intéressés ne commentent pas l'information.

Cédric Château, chez Advent depuis 2005 et managing director du bureau français depuis 2014, devrait remplacer Jean-Philippe Hecketsweiler, l'autre artisan du développement de HLD aux côtés de Jean-Bernard Lafonta. Dans un communiqué de publié le 12 septembre, la holding a annoncé que son cofondateur «quittera ses fonctions d’associé opérationnel à la fin du premier trimestre 2020 tout en restant actionnaire du groupe.» Le troisième co-fondateur, Philippe Donnet, le «D» de HLD, dirige pour sa part Generali.

«Je souhaite créer des solutions d’investissement innovantes qui permettront à un plus grand nombre de bénéficier des performances de l’investissement de long-terme dans les entreprises non cotées, en alliant facilité d’accès et diversification», explique dans ce communiqué Jean-Philippe Hecketsweiler, qui va aussi créer une fondation.

Le recrutement de Cédric Château témoigne des ambitions de HLD, désormais bien installé dans le paysage français du private equity, et qui vise d'autres marchés comme l'Italie. La holding de participations, qui fonctionne sur un modèle de capitaux permanents et non de fonds, a décroché la timbale en juillet avec la vente à Colgate de Filorga, le spécialiste des soins anti-âge, pour 1,5 milliard d'euros.