Forte décollecte des ETF européens au mois d’août

Tout a une fin. Alors que pendant 58 mois consécutifs les ETF et ETP listés en europe ont affiché une collecte positive, selon les derniers chiffres d’ETFGI, ces produits ont enregistré des flux négatifs pour 7,86 milliards de dollars au mois d’août. En un mois, les encours gérés sur ces véhicules ont baissé de 2,2 %, passant de 910,34 milliards de dollars en juillet à 890,21 milliards de dollars fin août. Depuis le début de l’année, et malgré ces flux négatifs à la fin de l’été, l’encours de ces produits affiche tout de même une progression de 2,8 % et une collecte positive de 54,89 milliards de dollars.

Sans surprise, ce sont les ETF et ETP sur les actions qui ont décollecté le plus fortement, avec 12,94 milliards de dollars de sorties au mois d’août, ramenant la collecte totale sur cette classe d’actifs depuis le début de l’année à 3,73 milliards de dollars.

Les produits de taux, de leur côté, ont comptabilisé 3,49 milliards de dollars d’entrées pendant la même période, soit 41,82 milliards de dollars depuis le début de l’année. Enfin, les ETF et ETP de matières premières ont collecté 1,57 milliard de dollars, soit 6,46 milliards depuis janvier.

A la fin des mois d’été, la situation se révèle donc très différente de celle observée le mois dernier, où l'industrie enregistrait une collecte 18,55 milliards de dollars, et de la même époque l’année dernière. En août 2018, en huit mois, les produits sur les actions avaient collecté 27,87 milliards, les ETF obligataires 9,6 milliards de dollars, et ceux sur les matières premières décollectaient de 2,63 milliards de dollars.