La société d'investissement Wendel a publié vendredi des résultats semestriels avec une perte nette de 18,2 millions d'euros, contre une perte nette de 900.000 euros un an plus tôt, du fait d'une perte nette non récurrente qui s'est creusée à 68,6 millions d'euros, à comparer à 41,2 millions d...