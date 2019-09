Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le frère du Premier ministre britannique, Joseph Johnson, vient de démissionner de son poste de secrétaire d'Etat aux Universités, à la Science, la Recherche et l'Innovation, et abandonne son mandat de député. «Au cours des dernières semaines, j'ai été déchiré entre la loyauté familiale et l...