Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'opérateur de télécom Orange a annoncé mercredi avoir levé 2,5 milliards d'euros en émettant trois tranches d'obligations à 7, 13 et 30 ans. Le groupe a émis 2 tranches d'obligations de 750 millions d'euros, à échéance 2026 et 2049, avec des coupons respectifs de 0 et 1,375%, ainsi que 1...