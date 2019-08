Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, prolongeant son rebond de vendredi, encouragée par des signes de la volonté de l'Allemagne et de la Chine de relancer leur économie, tandis que les valeurs technologiques ont été soutenues par un certain regain d'optimisme sur les relations...