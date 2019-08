Le ton monte entre Burford Capital et Muddy Waters

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’offensive de Muddy Waters contre Burford Capital ne laisse pas de marbre le régulateur britannique des marchés financiers. La Financial and Conduct Authority (FCA) a indiqué hier être «au courant de ces questions depuis le premier tweet et les mouvements de prix de mardi de la semaine dernière...