La danse des baisses de taux s’accélère

La Banque de réserve d’Inde (RBI) a baissé ses taux de 35 points de base, soit plus que prévu.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les graines d'agitation semées par la Fed fin juillet et par la reprise des tensions entre les Etats-Unis et la Chine commencent à pousser. Hier, c’est l’Asie-Pacifique qui a surpris les marchés, non pas avec une baisse des taux directeurs, attendue, mais par l’ampleur de cette baisse dans trois...