Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Thomson Reuters a relevé hier ses prévisions financières pour 2019 et 2020 après avoir publié au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 1,42 milliard de dollars traduisant une croissance organique de 4%, supérieure aux attentes et sa plus forte depuis 2008. Legal, Corporates et Tax &...