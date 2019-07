Bourbon demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

L’incertitude s’accroît sur l’avenir de Bourbon. Suite au rejet mercredi par le tribunal de commerce de Marseille d’une demande de sauvegarde, le spécialiste des services maritimes parapétroliers a annoncé hier avoir requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès de ce même tribunal. Le groupe français, qui négocie depuis de nombreux mois une restructuration de sa dette, explique que sa décision fait suite à l’intention exprimée par le chinois ICBC, son premier crédit bailleur, d’appeler en garantie la société pour le règlement de loyers restant dus jusqu'en 2026.

«La procédure de redressement judiciaire ne concernera que la société holding Bourbon Corporation et non les sociétés opérationnelles, qui pourront poursuivre leur fonctionnement normalement et continuer de répondre aux besoins des clients», souligne Bourbon dans son communiqué. Le choix d’une procédure de redressement judiciaire est loin d’être neutre car le passif existant de Bourbon serait gelé durant une période d’observation pouvant durer jusqu’à 18 mois. La constatation par le tribunal d’une cessation de paiement aurait alternativement pu déboucher sur le choix d’une procédure de concertation amiable avec ses principaux créanciers financiers et ses loueurs de navire.

Le groupe précise que la proposition de restructuration discutée avec les porteurs de TSSDI (titres super subordonnés à durée indéterminée) s’effectuera aussi dans le cadre de ce redressement judiciaire. Ceux-ci ne représentent cependant qu’une faible part (moins de 4%) d’un endettement financier atteignant 2,7 milliards d’euros. Bourbon «s’attachera particulièrement à l’issue positive des négociations avec ses partenaires financiers afin de pouvoir évoluer dans un contexte stabilisé qui résulterait d’une restructuration financière équitable pour tous et dans l’intérêt de la société et de ses salariés».

Le groupe avait demandé lundi la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris après la requête de certains créanciers d'obtenir le paiement de créances et d'indemnités contractuelles dont Bourbon Corporation était en partie garante, à hauteur d’environ 800 millions de dollars (717 millions d’euros). La cotation de l'ensemble des titres émis par Bourbon Corporation reprendra ce matin à l'ouverture du marché. Le tribunal de commerce de Marseille devra désormais statuer lors d’une prochaine audience sur le bien-fondé de cette demande de redressement judiciaire.