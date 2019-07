Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une étude publiée par Liquidnet sur la fin de l’équivalence boursière entre l’Europe et la Suisse et l’entrée en vigueur de l’obligation de négocier les actions suisses sur une plate-forme locale depuis le 1er juillet confirme que le grand gagnant est, dans l’immédiat, la principale bourse, SIX...