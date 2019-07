Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé mercredi avoir bouclé avec succès la levée de son fonds Select Opportunities 2, dédié aux secondaires et co-investissements midmarket en Europe. Le véhicule a atteint son hard cap, soit 300 millions d’euros et plus du double de...