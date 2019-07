BNP Paribas confie à Morningstar sa recherche actions en Asie

BNP Paribas a annoncé jeudi son intention de sous-traiter à Morningstar l'essentiel de sa recherche actions dans la région Asie-Pacifique. Le prestataire indépendant devrait reprendre la couverture d'environ 150 entreprises, réparties sur six secteurs industriels et cotées en Chine, à Hong Kong, à Singapour, en Corée du Sud et à Taïwan. Environ 12 analystes de l'équipe recherche actions de BNP Paribas en Asie, basée principalement à Hong Kong et à Singapour, quitteront la banque du fait de cet accord, l'établissement ne conservant qu'une poignée de spécialistes senior de secteurs industriels, selon des proches du dossier.

«Compte tenu de l'évolution récente de la réglementation et des conditions du marché, les banques ont cherché à adapter leurs modèles de recherche actions sell-side», rappelle la banque française dans un communiqué.

BNP Paribas s'appuie déjà sur Exane, dont le groupe détient 50% du capital, pour sa recherche actions en Europe. L'entrée en vigueur de la directive européenne MIF2, qui oblige les brokers à facturer séparément leur recherche, a encore dégradé le modèle économique du courtage actions, poussant d'autres acteurs à rechercher des partenaires. Natixis a ainsi transféré l'an dernier sa recherche actions européenne à Oddo BHF.