Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

LGT European Capital a annoncé lundi avoir finalisé la levée de Crown European Private Debt 2 (CEPD 2). Le véhicule totalise 1,35 milliard d’euros, soit plus de 500 millions de plus que son objectif initial. Le fonds de dette a suscité l’intérêt de plus de 60 institutionnels (fonds de pension,...