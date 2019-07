Les taux à 10 ans français repartent en terrain négatif

L'annonce ce week-end d'une trêve entre les Etats-Unis et la Chine a relancé le mouvement d'achats sur les marchés financiers. Dans l'après-midi, le rendement des obligations françaises (OAT) à 10 ans est repassé en territoire négatif. Il a touché un plus bas à -0,0564% selon les cotations de Bloomberg. L'OAT a dix ans avait pour la première fois goûté aux taux négatifs le 18 juin dernier, à la suite d'un discours de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne.

Dans le même temps, la Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi, le S&P 500 marquant même un nouveau plus haut historique à l'ouverture (2.971,41 points) puis en séance (2.977,93 points). Le Nasdaq Composite, soulagé notamment par la levée partielle des sanctions sur l'équipementier en télécoms chinois Huawei, gagnait plus de 1,7%.