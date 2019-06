Voltalia accélère dans le «corporate PPA»

Le mouvement semble désormais lancé. Après l’accord signé au Brésil avec l’entreprise agroalimentaire BRF et celui conclu le mois dernier avec le distributeur français Boulanger, le spécialiste des énergies renouvelables Voltalia a annoncé, hier soir, son troisième contrat d’achat direct d’électricité (corporate PPA), signé cette fois avec SNCF Energie, filiale à 100% de SNCF Mobilités. Conclu pour une durée de vingt-cinq ans, ce contrat non subventionné porte sur une puissance totale de 143 mégawatts (MW), ce qui en fait le premier de ce type sur le marché français et l’un des dix plus importants en Europe.

«Ce contrat, obtenu à l’issue de plusieurs mois de négociations dans le cadre d’une mise en concurrence, permettra à Voltalia de faire croître de 76% son portefeuille de centrales en France», déclare à L’Agefi le directeur général, Sébastien Clerc. Les trois parcs solaires construits, détenus et exploités par l’énergéticien français, seront situés dans le Gard et dans le Var. Après leur mise en service, prévue en 2022-2023, ces centrales photovoltaïques produiront un volume annuel d’électricité supérieur à 200 gigawatts/heure (GWh), ce qui représente la consommation d’environ 40.000 foyers français, soit la population de villes comme Angoulême, Compiègne ou Melun.

«L’accord conclu témoigne de la compétitivité du prix de vente de l’électricité renouvelable qui sera produite par ces nouvelles infrastructures, la durée de vingt-cinq ans du contrat contribuant également à optimiser le financement bancaire du projet», explique le dirigeant. En étant directement reliée aux trois centrales solaires, SNCF Energie bénéficiera en outre de «certificats verts» qui correspondent parfaitement à ses préoccupations en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). L’opérateur ferroviaire est déjà à l’origine de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité, alors qu’il transporte 11% des passagers et marchandises en France.

Grâce à ce contrat, l’entreprise électro-intensive sera par ailleurs en mesure de fournir entre 3 et 4% de la consommation électrique nécessaire à la circulation de ses trains à l’horizon 2023. Ambitionnant de dépasser 40% de sources d’énergies renouvelables dans son mix de fourniture d’électricité d’ici à cinq ans, elle entend multiplier ces contrats de corporate PPA avec divers producteurs intéressés, dont Voltalia, qui s’est porté candidat afin de signer de nouveaux accords avec le groupe ferroviaire.