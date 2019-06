L’or joue pleinement son rôle de valeur refuge

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’or a clôturé le mois de mai au-dessus des 1.300 dollars l’once et dépassé les 1.400 dollars ce vendredi en clôture à New York. Il faut remonter au 26 août 2013 pour retrouver trace d’une telle valorisation sur les marchés. En deux mois, le métal jaune a ainsi gagné plus de 10% alors qu’il était...