France Thermes relance sa politique de croissance externe. Le spécialiste des complexes thermaux et touristiques vient de boucler son premier build-up depuis le LBO réalisé l’an dernier par Gimv, en rachetant la Compagnie de Vichy auprès de son dirigeant et des minoritaires Capzanine et Apicap....