Découvrez notre savoir-faire sur les actions internationales

Notre savoir-faire sur les actions internationales

« Notre savoir-faire est bien antérieur à 2008 puisque nous possédons chez Covéa Finance parmi les deux plus anciens fonds Monde de la place : Covéa Actions Investissement et Covéa Actions Monde. Ce savoir-faire n’a fait que s’accroître en expertise, en encours sous gestion (4,7 Md€ au 31/12/2020) et en diversification de thèmes abordés. Pour preuve, le lancement de Covéa Ruptures à fin 2018.

Cette gestion est faite en totalité depuis Paris. Même si ce n’est pas si rare, cela implique un travail majeur de suivi, d’interactions avec les managements basés aux quatre coins du Monde.

La spécificité de notre approche tient à nos méthodes de gestion. Bien sûr la base est et reste nos Perspectives Economiques et Financières (PEF) et la vision mondiale qui en découle. En complément, un processus rigoureux et individualisé est développé pour chaque fonds, processus intégrant les spécificités de chacun des marchés. A part le fonds Covéa Actions Amérique, que l’on pourrait qualifier de « fonds généraliste », les fonds de la gamme internationale ont chacun leur thématique particulière, entre autres :

les leaders mondiaux dans le cas de Covéa Actions Monde ;

les bénéficiaires et acteurs des ruptures pour le fonds Covéa Ruptures ;

les champions mondiaux et régionaux japonais pour le fonds Covéa Actions Japon

La crise de la Covid-19 nous a fait prendre en compte avec plus d’acuité la nécessité, déjà énoncée dans nos Perspectives Économiques et Financières, de déplacer la réflexion au-delà des frontières géographiques et de chercher des sociétés qui répondent à nos attentes et qui résistent dans cet environnement partout dans le monde. Cette nécessité nous a donc incités à accroître nos investissements en dehors de la zone euro et en particulier aux Etats-Unis et au Japon Cela nous permet de renforcer nos expositions sur des sociétés leaders dans le monde, sociétés que nous trouvons en très grand nombre à l’international. »



Lucile Loquès, Responsable du pôle Actions Internationales.





Focus sur nos fonds Covéa Ruptures et Covéa Actions Monde

Covéa Ruptures, un fonds qui répond aux évolutions de notre monde

Créé en 2018, le fonds Covéa Ruptures investit dans des sociétés qui contribuent et participent à des ruptures majeures de notre monde.

Appliquées dans les sociétés dans lesquelles nous investissons, les ruptures se réfèrent aux transformations brutales et profondes développées par certaines et subies par d’autres, les obligeant à adapter leurs organisations et leurs interactions avec les clients et les consommateurs.

La diffusion de ces ruptures se fait à travers 3 axes : les modes de production, les modes de distribution et/ou les modes de consommation. Les leviers de cette diffusion ne relèvent pas uniquement de l’innovation technologique bien qu’importante mais aussi des aspirations sociales, notamment les volontés politiques et la réglementation. Covéa Finance recherche ainsi des entreprises visionnaires, innovantes, agiles et qui s’adaptent.

Ce positionnement précurseur a permis au fonds de bien traverser la crise. Au 31/01/2021, Covéa Ruptures (part I) affiche une performance de 22,74% sur 1 an*.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Covéa Actions Monde, un fonds axé sur la thématique du leadership

Covéa Actions Monde est un fonds qui cible, au niveau mondial, des sociétés qui sont leaders sur leur marché et qui sont donc capables de croître de manière régulière et de créer, sur le long terme, de la valeur pour leurs actionnaires. Notre définition du leadership s’articule autour de 4 grands axes que sont la vision de l’entreprise, sa stabilité, sa rentabilité et sa position dominante. Ces quatre axes permettent à Covéa Finance de valider qu’une société est bien leader. Il suffit pour cela qu’elle réponde au moins à l’un de ces axes pour qu’un cercle vertueux puisse s’initier et que l’entreprise réponde progressivement à chacun d’eux.

Fonds résistant pendant la crise, au 31/01/2021, Covéa Actions Monde (part I) affiche une performance* de 43,58% sur 3 ans.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

