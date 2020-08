La Bourse de New York bat son record

Wall Street a ouvert en légère hausse mardi, dans de faibles volumes d'échanges. Mais cela n’a pas empêché la Bourse de New York de marquer un nouveau record historique.

Après quelques minutes de cotation, l’indice S&P 500 est monté jusqu’à, à 3.394,5 points, dépassant son précédent record en séance de 3.393,52 points en février. Le Nasdaq Composite, qui évolue déjà à des niveaux records, prend 0,7%, à 11.202 points.

La remontée des grands indices boursiers depuis la crise du Covid-19 en mars est allée de pair avec une amélioration des conditions de crédit grâce aux mesures d'assouplissement monétaire des banques centrales.

Investisseurs et analystes restent toutefois prudents, craignant que cette tendance ne soit pas durable compte tenu d'un contexte économique incertain et des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.