SIX devance Euronext pour la Bourse de Madrid

La Bourse de Madrid attire les convoitises. Alors qu'Euronext révélait lundi matin avoir engagé des discussions avec le conseil d'administration de Bolsas y Mercados Españoles (BME), l'opérateur de la Bourse de Madrid, en vue d'une potentielle offre d'achat, son concurrent suisse SIX Group abattait déjà ses cartes. Le groupe helvétique propose 34 euros par action BME, soit une valeur d'entreprise de 2,84 milliards d'euros.

A ce prix, l'offre de SIX représente une prime de près de 34% par rapport au dernier cours en clôture de l'opérateur espagnol et porte sur la totalité du capital de BME. Le groupe suisse espère que la transaction sera bouclée dans le courant du premier semestre 2020.

Cette proposition, qui a été précédée de discussions entre des représentants de SIX et de BME, a été accueillie favorablement par le conseil d'administration de la Bourse de Madrid, qui la juge « amicale ». Conseillé par Morgan Stanley, le conseil d'administration de BME « considère que le prix initialement mentionné peut raisonnablement refléter la valeur actuelle, d'un point de vue financier, des activités actuellement gérées par BME », indique la Bourse de Madrid dans un communiqué. BME a également accueilli favorablement les différents engagements pris par SIX en mesure de « garantir l'intégrité et la stabilité des marchés espagnols ».

Le conseil d'administration de BME a signé une clause de rupture (break-up fee) d'un montant équivalent à 0,5% de la part en cash de la transaction si l'opération n'abouttissait pas, notamment en cas d'offre concurrente supérieure.

S'il veut s'emparer de la Bourse de Madrid, Euronext va donc devoir surenchèrir sur SIX. Dans son communiqué de ce matin, Euronext a simplement confirmé « être actuellement en discussions avec le conseil d'administration de BME, ce qui pourrait aboutir ou non à une offre ». Le groupe a ajouté qu'il fournirait davantage d'indications en temps voulu.

A la Bourse de Madrid, les actions BME étaient réservées à la hausse en début de séance. A Paris, l'action Euronext gagnait 2,02% à 73,30 euros peu après 9h30.